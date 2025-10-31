La fragranza del momento? Sicuramente ha una nota di ambra

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il profumo all'ambra possiede un fascino che va ben oltre il semplice odore e chiunque si avvicini a una fragranza con questa nota percepisce immediatamente la sua natura avvolgente, calda e quasi magnetica. La dolcezza dell’ambra non risulta mai eccessiva; al contrario, si accompagna con grazia a delicate note resinose e leggermente terrose, arricchite da sottili sfumature di vaniglia, miele e, talvolta, un accenno di legno antico che conferisce profondità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La fragranza del momento? Sicuramente ha una nota di ambra

Approfondisci con queste news

La golosità dei cioccolatini, la fragranza delle creazioni dolci e un tocco fresco che completa l’esperienza. Non solo un momento di convivialità, ma un’esperienza che intreccia sapori, consistenze e profumi. Pasticceria Storie – Via Caraglio 11, Cuneo 3 - facebook.com Vai su Facebook

La nuova fragranza maschile Prada Paradigme ha il volto di Tom Holland - Con questa domanda è nata Prada Paradigme, la nuova fragranza dedicata agli uomini che non smettono di esplorare il mondo interiore e quello esteriore, capaci di cambiare, ... Si legge su milanofinanza.it