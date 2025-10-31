Ci saranno grandi colpi di scena nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nezir Korkmaz riuscirà infatti a rapire Bahar e Piril, con i rispettivi figli, e avrà una proposta choc da fare alle due mogli di Sarp. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La forza di una donna, spoiler turchi: la mossa di Nezir. Se il primo tentativo di rapire Bahar, Doruk e Nisan sarà andato a vuoto, a causa del tempestivo intervento di Sarp che avrà provveduto ad allontanare l’ex moglie e i figli, il secondo riuscirà perfettamente. Non solo Nezir Korkmaz riuscirà a rapire Bahar con i figli, ma porterà via anche Piril con i gemellini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni turche: Nezir rapisce Bahar e Piril