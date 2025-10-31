La forza di una donna anticipazioni 1 novembre | Bahar arriva al rifugio con i figli ma qualcosa non quadra

Nella puntata di sabato 1 novembre (ore 14.30 su Canale 5) la famiglia trova riparo in montagna, ma l'ombra di Nezir e un lutto tenuto nascosto complicano tutto. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio de La forza di una donna. La corsa contro il tempo non è finita. Dopo l'ennesimo assalto degli uomini di Nezir, Sarp è riuscito a strappare Bahar e i piccoli Nisan e Doruk a un destino incerto. La nuova puntata de La forza di una donna, in onda sabato 1 novembre alle 14.30 su Canale 5, sposta l'azione in una casa isolata di montagna indicata da Munir: un luogo che dovrebbe essere sicuro, ma che si rivela freddo, spoglio e pieno di incognite. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

