PISTOIA Un vero e proprio piano di sostegno a svariati settori in provincia per un valore complessivo di ben 14 milioni e mezzo di euro previsti per il prossimo anno. È questa la cifra che è stata stanziata dal documento programmatico delle risorse da iniettare sul territorio nei prossimi dodici mesi da parte della Fondazione Caript: il via libera è arrivato, due giorni fa, dall'assemblea dei soci ribadendo che attualmente l'ente ha fra le proprie disponibilità un patrimonio netto contabile di 431 milioni di euro. Gli asset sui quali si vedrà questo sostegno saranno specifici: dal via libera dei lavori al Teatro Manzoni al riassetto e riqualificazione dell'ex area Uniser adiacente alla biblioteca San Giorgio fino alle risorse per le aree interne e la messa a terra del Masterplan per la Valdinievole.

© Lanazione.it - La Fondazione punta in alto. Investe più di 14 milioni : "Opportunità per i giovani. Favorire la coesione sociale"