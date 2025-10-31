La riforma della giustizia è legge. Non è la fine del mondo ma certo è la fine di un mondo, quasi a prescindere dall'esito del referendum confermativo a cui la riforma sarà sottoposta la prossima primavera. È la fine di un mondo, quello della magistratura, che si credeva intoccabile ed era convinta che nessuno avrebbe avuto il coraggio di osare tanto, al punto che uno dei suoi volti più noti, il pm Piercamillo Davigo, prima di finire a sua volta condannato, trovò normale dire in diretta tv che «se uno viene assolto da una nostra inchiesta è solo un colpevole che l'ha fatta franca». Chi in passato aveva provato a frenare questa deriva illiberale, da Berlusconi a Prodi fino a Renzi, ci aveva lasciato le penne senza cavare un ragno dal buco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La fine di un mondo senza più consenso