La figlia di Sgarbi contro il giudice | Troppa leggerezza in aula E chiede ricusazione del magistrato

Nuova tegola giudiziaria per Vittorio Sgarbi. A poche ore dalla prima udienza sulla richiesta di amministratore di sostegno avanzata dalla figlia minorenne Evelina, è la stessa giovane a chiedere ora la ricusazione del giudice del Tribunale di Roma, Paola Scorza. La motivazione: un "clima troppo ispirato al 'volemose bene'" e atteggiamenti "paternalistici" che, secondo l'accusa, avrebbero messo in discussione la terzietà e la serietà del procedimento volto a tutelare il critico d'arte e politico, affetto da serie patologie. La richiesta, presentata tramite il legale della ragazza, l'avvocato Iacobbi, si appunta su diversi passaggi dell'udienza di mercoledì che non sarebbero stati graditi.

