La Fidas Leccese celebra cinquant’anni di solidarietà | grande festa a Taviano

TAVIANO - Cinquantanni di impegno, solidarietà e vita donata. La Fidas Leccese celebra a partire dalle ore 18 presso il cinema teatro Fasano di Taviano, il suo 50° anniversario (1975–2025) con una serata di festa, musica, testimonianze e riconoscimenti dedicati a tutti i donatori e volontari che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

