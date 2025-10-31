La fiamma olimpica illumina la città Penultima tappa nel cuore di Monza E arriva anche la Compagnoni
Le sue origini risalgono all’Antica Grecia, quando un fuoco veniva tenuto acceso per tutto il periodo di celebrazione delle Olimpiadi. Da allora, è per eccellenza il simbolo della forza che arde nello sport e del suo valore universale per tutti i popoli. Arriverà anche a Monza la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, come penultima tappa di un lungo viaggio che, partendo dalla Grecia, attraverserà tutto il Belpaese, prima di approdare in diverse città lombarde, di cui il capoluogo brianzolo sarà la meta appena precedente al capolinea, Milano. La data è il 4 febbraio, e i preparativi stanno già cominciando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
