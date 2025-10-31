La ferrovia Porrettana spegne 161 candeline

La ferrovia Porrettana compie 161 anni. Questa storica ‘strada ferrata’ che congiunge Bologna e Pistoia fu la prima ad attraversare completamente l’ Appennino, collegando il nord al centro Italia. Domenica prossima si celebrerà l’importante anniversario con una serie di iniziative di valorizzazione del percorso, organizzate dal Comune di Alto Reno Terme in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, Extrabo, Discover Pistoia e Discover Emilia-Romagna. "Il treno – si legge in una nota della giunta comunale di Alto Reno – è un mezzo straordinario al servizio della promozione e della riscoperta del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

