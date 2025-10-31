La famiglia reale | Il principe Andrea da oggi sarà solo Andrew Re Carlo gli notifica lo sfratto perderà tutti i titoli

Buckingham Palace ha annunciato che il principe Andrea, fratello dell'attuale re Carlo III, perderà il suo titolo reale e lascerà la residenza del Royal Lodge. Dovrà trovarsi un alloggio privato e "sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor", recita la nota diffusa da Palazzo.L'annuncio. 🔗 Leggi su Today.it

