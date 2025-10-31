La faccia nel sangue | così è morto Sam Rivers il bassista dei Limp Bizkit

Roma, 31 ottobre 2025 – Dopo giorni, la morte di Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit resta ancora un macabro enigma. Già, perché emergono nuovi, inquietanti dettagli sulla tragica fine del musicista che aveva appena 48 anni. Partiamo da qui. Perché si tratta di un’età che racconta una carriera già scritta nella storia del nu metal, ma ancora lontana dalla resa. Eppure, l a sua ultima immagine non è quella delle luci sul palco, né del basso che scandisce i ritmi duri che caratterizzano il sound della band di Jacksonville, ma è quella di un bagno. Di un corpo riverso a terra. Di un ‘mare di sangue’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

