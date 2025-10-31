La fabbrica delle illusioni

La Fabbrica delle illusioni Vincenzo Calafiore 31 Ottobre 2025 Quanto è forte questa volontà di esistere, di vivere, che sentiamo in noi? E questa vita che è Miseria, Dolore, Sofferenza, che cosa è? Lo sentiamo addosso il dolore che attanaglia il mondo, e che scaturisce dalla miseria essenziale della vita, lei ci tradisce, ci inganna, si è nei suoi confronti semplici spettatori di fronte a un sipario abbassato che aspetta di assistere e vedere un bellissimo spettacolo. ma lo spettacolo della vita tradisce tutte le aspettative, le attese, la sua è pura violenza. Per sopravvivere a questa violenza la cosa migliore da fare è considerare questo mondo come una penitenza, come una prigione, un carcere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La fabbrica delle illusioni

