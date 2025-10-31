In tanti fra i personaggi pubblici sono preoccupati quando vengono attaccati su questioni giudiziarie da Marco Travaglio. Basta un avviso di garanzia e il rischio è di essere etichettati sul. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La dura vita degli imputati difesi da Travaglio