La donna di 74 anni investita da un' auto è ancora in Rianimazione

È ancora ricoverata, nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, la donna di 74 anni investita da un'auto in via Gramsci nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 ottobre. Secondo il bollettino medico le sue condizioni di salute sono gravi e la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondisci con queste news

Telesveva. . Il miracolo nella città di Padre Pio: una donna di 59 anni si accascia per un violento infarto, provvidenziale la terapia da remoto del 118 #puglia #sangiovannirotondo #infarto #soccorso #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

oggi compie 95 anni la donna che ha dato alla parola nonna un valore di lotta, memoria e giustizia, #EstelaCarlotto @abuelasdifusion - X Vai su X

Ostuni, investita da un'auto e sbalzata di qualche metro: muore una 74enne - E' successo nel pomeriggio di sabato e la donna è morta durante il trasporto in ospedale Una donna di 74 anni è stata investita nel pomeriggio di sabato ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Teramano, si è costituita una 25enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Teramano, si è costituita una 25enne ... Da tg24.sky.it

Tradate, esce di casa e s’incammina sulla provinciale al buio: Lidia Baiocchi, 79 anni, investita e uccisa da un’auto - Tradate (Varese), 18 settembre 2025 – È morta poco dopo l'arrivo all'ospedale di Tradate Lidia Baiocchi, la 79enne di Venegono Superiore investita da un'auto in via Castelnuovo poco prima delle 20 di ... Secondo ilgiorno.it