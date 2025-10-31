La Ditar Smile Benevento lotta ma cade a Fuorigrotta | 65-54 il finale

Tempo di lettura: 2 minuti Buona prestazione, ma niente punti per la Ditar Smile Benevento, che esce sconfitta dal campo del Fuorigrotta Napoli con il punteggio di 65-54 nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 1 – Girone B. I sanniti, pur costretti alla resa, hanno offerto una prova di carattere, restando in partita per oltre trentacinque minuti contro una delle formazioni più attrezzate del torneo. L’avvio è stato equilibrato, con la Ditar capace di reggere l’urto dei padroni di casa grazie a una difesa aggressiva e a buone soluzioni in attacco. Nella seconda parte di gara, però, la maggiore esperienza e profondità del roster napoletano hanno fatto la differenza: il Fuorigrotta ha approfittato di qualche palla persa e di percentuali calate dei gialloblù, piazzando il break decisivo nel finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

