La denuncia sui social | Un cacciatore ha sparato al mio gatto
Una denuncia sui social per raccontare che “un cacciatore ha sparato al mio gatto, Leo”. Il post arriva dall'Altotevere a nome di una donna di Lippiano, nel comune di Santa Maria Tiberina. Nel post si spiega che il gatto è prima sparito per qualche giorno, poi il 23 ottobre è tornato a casa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La denuncia social: «I cittadini della zona vivono nel terrore» - facebook.com Vai su Facebook
#HusamElGomati, attivista libico a Stoccolma, denuncia sui social corruzione, abusi e crimini in #Libia, documenta torture, traffici illeciti, fosse comuni e violenze tra clan. Accusa le potenze straniere di sostenere le milizie invece della società civile libica. #Pres - X Vai su X
"Spari verso casa mia". La denuncia di Ziello: "Manomessi i cavi" - Nel pomeriggio in questura: "Mi auguro si tratti di pura casualità". Da msn.com