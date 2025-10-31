La denuncia sui social | Un cacciatore ha sparato al mio gatto

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una denuncia sui social per raccontare che “un cacciatore ha sparato al mio gatto, Leo”. Il post arriva dall'Altotevere a nome di una donna di Lippiano, nel comune di Santa Maria Tiberina. Nel post si spiega che il  gatto è prima sparito per qualche giorno, poi il 23 ottobre è tornato a casa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

denuncia social cacciatore ha"Spari verso casa mia". La denuncia di Ziello: "Manomessi i cavi" - Nel pomeriggio in questura: "Mi auguro si tratti di pura casualità". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Social Cacciatore Ha