La decisione del tribunale di Roma chiude uno dei capitoli più controversi dello showbiz italiano
E liana Michelazzo è stata assolta «per non aver commesso il fatto» nel procedimento penale sul coinvolgimento di un minore nella vicenda del presunto Mark Caltagirone. Lo ha stabilito il giudice monocratico Giulia Purcaro dell'ottava sezione penale del tribunale di Roma, riconoscendo l'estraneità dell'ex agente dei vip ai fatti contestati. Secondo quanto riportato da Fanpage, la Michelazzo non avrebbe avuto alcun ruolo nella scelta del bambino utilizzato – a sua insaputa – per impersonare Sebastian Caltagirone, il finto "figlio" dell' uomo misterioso che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati. L'intera vicenda, che aveva fatto discutere per mesi tra talk show e giornali, si è quindi chiusa con un'assoluzione piena.
