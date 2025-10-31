La decisione del Pentagono sull’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina
Il Pentagono ha autorizzato la possibilità di fornire all’Ucraina missili da crociera Tomahawk, valutando che la cessione non comprometterebbe le riserve militari statunitensi. La decisione definitiva resta ora nelle mani del presidente Donald Trump, secondo quanto riportato dalla Cnn. Malgrado la frenata temporanea, la rete statunitense riferisce che Washington ha già predisposto piani per un trasferimento rapido dei missili a Kyiv nel caso in cui Trump dovesse dare il via libera. Parallelamente, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro aziende petrolifere russe e annullato un vertice con Putin che si sarebbe dovuto tenere a Budapest. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
A sorpresa il Presidente Donald Trump ha ordinato al Pentagono di riavviare i test di armi nucleari. L’importante decisione secondo il Presidente Trump è dettata dalla necessità di rispondere su base paritaria a causa dei programmi di prove di armi di d... - X Vai su X
La decisione potrebbe riguardare anche Ungheria, Bulgaria e Slovacchia. Ma il Pentagono minimizza - facebook.com Vai su Facebook
I missili Tomahawk all'Ucraina, arriva l'ok del Pentagono: "Decide Trump" - Il presidente ucraino Zelensky insiste per ricevere la fornitura di armi a lungo raggio per colpire in profondità nel territorio russo raffinerie e impianti energetici: cosa succede ora ... Secondo today.it
Trump: “Ho preso una decisione sui missili Tomahawk a Kiev”. Mosca: “Rischi di uno scontro molto alto” - Il presidente Usa Donald Trump ha maturato la convinzione di inviare missili Tomahawk a lunga gittata in Ucraina, ma prima vuole capire come verranno ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Guerra in Ucraina, c'è la decisione di Trump sui missili Tomahawk a Kiev. Ira della Russia - Donald Trump ha annunciato di aver “preso una decisione” sull’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina, ma senza svelare quale. Secondo iltempo.it