La decisione del Pentagono sull’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina

Il Pentagono ha autorizzato la possibilità di fornire all’Ucraina missili da crociera Tomahawk, valutando che la cessione non comprometterebbe le riserve militari statunitensi. La decisione definitiva resta ora nelle mani del presidente Donald Trump, secondo quanto riportato dalla Cnn. Malgrado la frenata temporanea, la rete statunitense riferisce che Washington ha già predisposto piani per un trasferimento rapido dei missili a Kyiv nel caso in cui Trump dovesse dare il via libera. Parallelamente, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro aziende petrolifere russe e annullato un vertice con Putin che si sarebbe dovuto tenere a Budapest. 🔗 Leggi su Lettera43.it

