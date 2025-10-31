La decadenza del principe Andrea | Carlo III revoca titoli e residenze

Re Carlo III ha avviato una procedura formale senza precedenti per privare il fratello minore, il principe Andrea, di tutti i titoli e onorificenze reali, a seguito dello scandalo legato alla sua amicizia con il finanziere Jeffrey Epstein. L’annuncio ufficiale di Buckingham Palace, rilasciato oggi, segna la definitiva estromissione del Duca di York dalla vita istituzionale della monarchia. Andrea, d’ora in poi noto semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor, dovrà inoltre abbandonare la sua residenza reale, la Royal Lodge, e trasferirsi in una proprietà più modesta. La mossa, descritta come “definitiva e irrevocabile”, rappresenta il culmine di un lungo processo di allontanamento forzato dalla Corona. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La decadenza del principe Andrea: Carlo III revoca titoli e residenze

