La cultura del cibo I 40 anni del Baccanale Eventi mostre incontri

Incontri, mostre, spettacoli, degustazioni, mercati e, naturalmente, menù a tema. È la 40ª edizione del Baccanale di Imola, storica rassegna dedicata alla cultura del cibo, in programma fino a domenica 16 novembre. Il calendario è ricco di eventi ispirati al tema dell’anno: un mondo di spezie. Dunque, oltre al cartellone di appuntamenti a tema, i ristoranti di Imola e dintorni hanno arricchito con le spezie i piatti regionali della tradizione e quelli moderni con menù dedicati. Tra i protagonisti degli showcooking e delle cene del Baccanale ci sono poi chef stellati, come Massimiliano Mascia (due stelle, del San Domenico di Imola), Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense) e Nicolò Quarteroni con Alessio Manzoni (Ferdy Wild di Lenna, Bergamo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La cultura del cibo. I 40 anni del Baccanale. Eventi, mostre, incontri

