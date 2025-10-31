La crisi climatica mette a rischio la salute globale

L’inazione climatica sta costando vite umane, mettendo a dura prova i sistemi sanitari e minando le economie. Tredici dei venti indicatori chiave che monitorano le minacce alla salute hanno raggiunto livelli record, un chiaro segnale che l’incapacità di frenare il riscaldamento globale ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche questi approfondimenti

Petrelli (Oxfam): «La crisi climatica è strettamente connessa all’acuirsi delle disuguaglianze globali e ne aggrava la portata» - facebook.com Vai su Facebook

Il cambiamento climatico causa oggi l’80% delle perdite agricole nell’Unione europea Questo è solo uno dei dati che dimostra come la crisi climatica stia danneggiando il sistema alimentare europeo Ne abbiamo parlato in questo articolo per @ilfattoblog htt - X Vai su X

La crisi climatica corre: a rischio 22 parametri vitali del pianeta - Il sesto rapporto annuale Stato del Clima riporta che il 2024 è l’anno più caldo registrato finora e propone strategie di contrasto al cambiamento climatico ... Come scrive interris.it

“La crisi climatica è una crisi sanitaria”. Milioni di morti evitabili, a rischio la salute globale. L’allarme del rapporto Lancet Countdown - La continua eccessiva dipendenza dai combustibili fossili e l’incapacità di adattarsi a un mondo che si riscalda stanno già avendo un impatto devastante sulla salute umana: 12 dei 20 indicatori chiave ... Da quotidianosanita.it

Se il cambiamento climatico colpisce l’arte e l’architettura - Come il cambiamento climatico mette a rischio il nostro patrimonio culturale. Secondo fortuneita.com