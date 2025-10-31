La crisi climatica mette a rischio la salute globale

L’inazione climatica sta costando vite umane, mettendo a dura prova i sistemi sanitari e minando le economie. Tredici dei venti indicatori chiave che monitorano le minacce alla salute hanno raggiunto livelli record, un chiaro segnale che l’incapacità di frenare il riscaldamento globale ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

