La Cremonese contro la Juventus a testa alta

La sorprendente Cremonese è pronta a sfidare una Juventus alla ricerca della sua identità. Per capire le difficoltà della gara che si giocherà sabato 1 novembre (dalle 20.45) allo “Zini” basta dare un rapido sguardo alla storia e notare che, finora, i grigiorossi hanno vinto una sola volta con la “Vecchia Signora”. Un successo che risale nientemeno che al 1923 (!) e che viene affiancato negli annali da 16 vittorie bianconere e 6 pareggi. Un ruolino di marcia che non sembrerebbe lasciare scampo alla squadra di mister Nicola, ma questa stagione potrebbe regalare un risultato in grado di sfatare i pronostici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese contro la Juventus a testa alta

Approfondisci con queste news

Come giocherà la prima Juventus di Spalletti: il modulo e le scelte per la Cremonese - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina Juventus Napoli Lecce Udinese Bologna Lecce Cremonese Bari - X Vai su X

La Cremonese contro la Juventus a testa alta - La sorprendente squadra di mister Nicola vuole continuare a stupire ... Si legge su msn.com

Cremonese – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Segnala generationsport.it

Baschirotto convinto: «La Cremonese può battere la Juventus, lo dico con rispetto. Siamo sereni». Il difensore lancia la sfida ai bianconeri - Il difensore lancia la sfida ai bianconeri In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il d ... Segnala juventusnews24.com