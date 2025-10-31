La Corte dei Conti sarà ribaltata ma chi ci lavora non vuole la riforma
Il provvedimento, ora al Senato dopo l’ok della Camera, mira a introdurre misure più garantiste per i pubblici amministratori e a fissare un tetto per gli eventuali risarcimenti. Anche in questo caso, l’Anm contabile frigna. 🔗 Leggi su Laverita.info
