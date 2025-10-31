La Corte dei Conti bacchetta la fondazione Capitale della cultura Cucinotta | Ritardi inevitabili
"Mi sono insediata a febbraio 2025 e avrei dovuto trovare la macchina già pronta come accade di solito nelle capitali della cultura e non ho trovato niente. Anche i progetti che fanno parte del dossier erano idee e sono idee progettuali da concretizzare, quindi abbiamo fatto un lavoro enorme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
I nodi sul Ponte dopo lo stop arrivato dalla Corte dei Conti - facebook.com Vai su Facebook
#Contipubblici, la #CorteConti ha parificato il #Rendiconto generale della @RegioneMarcheIT per l’esercizio 2024, leggi i documenti - X Vai su X
La Corte dei conti bacchetta la fondazione di Torino 2006 - Con due eccezioni, il Palavela e il Paolimpico: uniche due opere capaci di generare introiti significativi anche ... Riporta rainews.it
Torino 2006, la Corte dei conti bacchetta la Fondazione XX marzo - La Corte dei conti bacchetta la gestione delle opere olimpiche di Torino 2006 nella parte affidata alla Fondazione XX marzo. Si legge su ansa.it
La Corte dei conti sul Rof. Ma è un colpo di bacchetta - La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, ha dichiarato irregolare il conto giudiziale 2017 della Fondazione, senza ... Da ilrestodelcarlino.it