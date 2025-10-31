La Corrida 2025 di Amadeus torna sul NOVE | quando inizia e anticipazioni

Dopo il successo della passata stagione torna La Corrida 2025 con Amadeus in prima serata sul NOVE. Tutto pronto per una nuova divertentissima edizione del celebre show dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”. Scopriamo la data di inizio, anticipazioni e i nomi dei primi ospiti. La Corrida 2025 di Amadeus: quando inizia sul Nove. Al via da martedì 5 novembre 2025 in prima serata sul NOVE la nuova stagione de “ La Corrida 2025 ” di Amadeus. Lo show, riportato in vita da Warner Bros. Discovery, riparte con una seconda imperdibile stagione e una grande novità. La Corrida quest’anno sarà in diretta televisiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Corrida 2025 di Amadeus torna sul NOVE: quando inizia e anticipazioni

