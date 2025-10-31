La Commissione Giovani in ' missione' a Monte Sole | l' educazione alla pace come priorità

La commissione giovani dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha scelto la Scuola di Pace di Monte Sole come sede per la sua ultima riunione, presieduta da Maria Costi, con la partecipazione del presidente dell’assemblea legislativa Maurizio Fabbri e dell’assessora alla cultura Gessica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Oggi la Commissione V “Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità” si è tenuta in luogo a me caro e fondamentale per tutto il nostro Paese, la Scuola di Pace di Monte Sole. Un luogo che non è solo memoria, ma coscienza viva del nostro tempo. A - facebook.com Vai su Facebook

In occasione dell’Assemblea di Lega Serie B che si è svolta oggi a Milano, l’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi è stata eletta coordinatrice della commissione giovani e valorizzazione del talento ? - X Vai su X

Missione: Missio Marche, il 21 febbraio incontro regionale con i giovani e il vescovo Pennacchio - Venerdì 21 febbraio, il gruppo missionario dei seminaristi, il Gamis del Seminario regionale di Ancona, ha organizzato per il terzo anno consecutivo una serata dedicata ai giovani e alla missione. Lo riporta agensir.it

Giovani in missione a Nairobi: un altro volto del Giubileo - Proprio nei giorni in cui, a Tor Vergata, un milione di giovani si è riunito per il grande Giubileo, gridando con il Papa parole di pace e speranza, un altro gruppo di giovani partiva, in silenzio, ... Da agensir.it

AMERICA - Incontro della Commissione organizzatrice della Grande Missione Continentale che sarà lanciata il 17 agosto; bandito un concorso canoro sul tema della missione - La Commissione ad hoc per l’organizzazione e l’animazione della Grande Missione Continentale è riunita da ieri, 16 aprile, presso la Sede del Segretariato Generale del CELAM a ... Secondo fides.org