La commissione Covid convoca l’ex Oms Zambon
Che la commissione d’inchiesta Covid non avrebbe fatto sconti a nessuno lo ha promesso a più riprese il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha fortemente voluto questa commissione, tanto da essere il primo firmatario della legge istitutiva. Una commissione che per il partito di Giorgia Meloni è così strategica da vedere tra i commissari non solo lo stesso Bignami ma anche il capogruppo al Senato Lucio Malan. Così, dopo le clamorose rivelazioni del Giornale degli ultimi giorni – che hanno scoperchiato inquietanti retroscena sul ritiro del famigerato rapporto Oms – alla prima occasione utile la commissione d’inchiesta Covid convoca Francesco Zambon in audizione per il prossimo 6 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
