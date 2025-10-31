La coca il doping e quel consiglio di Lippi che non ascoltò | con Mutu ci siamo persi un campione
Piedi e istinti da fenomeno, il calcio di vertice soltanto lambito in poche, fugaci esperienze. Giocò il suo calcio migliore alla Fiorentina, pagò superbia e inesperienza e si perse tra droga e doping. E quella volta che il tecnico della Juve lo prese da parte e gli disse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
