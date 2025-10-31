La Cina sta completando il primo data center sottomarino del mondo tra pro e contro per l’ambiente

Alimentato dal vento e raffreddato dal mare, il data center subacqueo di Lin-gang vuole ridurre consumi e emissioni, ma la manutenzione complessa e i rischi per l’ecosistema marino ne mettono alla prova l’ambizione verde. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La Cina sta completando il primo data center sottomarino del mondo, tra pro e contro per l’ambiente

