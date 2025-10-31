La Cina scatta in avanti presentato il missile ipersonico morfico | grande manovrabilità anche oltre i Mach 5 di velocità

Roma, 31 ottobre 2025 - La Cina ha presentato un missile ipersonico morfico che, grazie due ali retrattili riduce la resistenza aerodinamica per raggiungere e superare la velocità di Mach 5. La novità di Pechino, dotata delle tecnologie più avanzate nel campo aerospaziale, promette di rivoluzionare il concetto stesso di manovrabilità ad altissima velocità dei missili ipersonici, facendo un passo in avanti alle altre superpotenze militari. I missili morfici cambiano in volo. I velivoli morfici, rispetto ai velivoli convenzionali, possono mutare e ottimizzare la prestazione aerodinamica, ampliando anche la gamma di missioni possibili, il tutto con una grande capacità di penetrazione in ambienti ostili, si legge sul South China Morning Post. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

