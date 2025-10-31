La Cina scatta in avanti presentato il missile ipersonico morfico | grande manovrabilità anche oltre i Mach 5 di velocità
Roma, 31 ottobre 2025 - La Cina ha presentato un missile ipersonico morfico che, grazie due ali retrattili riduce la resistenza aerodinamica per raggiungere e superare la velocità di Mach 5. La novità di Pechino, dotata delle tecnologie più avanzate nel campo aerospaziale, promette di rivoluzionare il concetto stesso di manovrabilità ad altissima velocità dei missili ipersonici, facendo un passo in avanti alle altre superpotenze militari. I missili morfici cambiano in volo. I velivoli morfici, rispetto ai velivoli convenzionali, possono mutare e ottimizzare la prestazione aerodinamica, ampliando anche la gamma di missioni possibili, il tutto con una grande capacità di penetrazione in ambienti ostili, si legge sul South China Morning Post. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Una foto scattata con un drone il 28 ottobre 2025 mostra alcuni visitatori mentre ammirano il paesaggio autunnale lungo il tratto di Huangyaguan della Grande Muraglia, nel distretto di Jizhou, a Tianjin, nel nord della Cina. Recentemente il distretto di Jizhou a - facebook.com Vai su Facebook
Dazi portuali tra Cina e Usa: scatta la battaglia dei mari, giù le Borse - X Vai su X
La Cina scatta in avanti, presentato il missile ipersonico morfico: grande manovrabilità anche oltre i Mach 5 di velocità - Il prototipo è stato messo a punto da scienziati del College of Aerospace Science and Engineering della National University of Defence Technology. msn.com scrive