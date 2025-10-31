Un “patto d’acciaio” Londra-Bruxelles-Washington? Nel Regno Unito c’è chi lo desidera ardentemente. Nessun riferimento al cupo precedente dell’asse tra l’Italia fascista e la Germania nazista del 1939: qui si parla di acciaio vero, di una risorsa il cui mercato deve oggi gestire la sovracapacità cinese e la spinta a una risposta occidentale alla possibilità di un’invasione dei prodotti della Repubblica Popolare. I timori del Regno Unito sul settore siderurgico. Nel Regno Unito tiene banco il caso dell’acciaieria di Scunthorpe della British Steel, acquistata nel 2020 dalla cinese Jingye e in grave difficoltà, in un caso che ricorda molto da vicino quello italiano dell’ Ilva di Taranto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina domina il mercato siderurgico e il Regno Unito vuole un “patto d’acciaio” con l’Europa e gli Usa