La ciclabile del mare Petizione con 500 firme | Vogliamo l’illuminazione
Quasi 500 firme per illuminare la ‘ Ciclabile del mare ’, il percorso ciclopedonale di via Canale Molinetto dal Pala de André a Punta Marina. È questa la prossima iniziativa che Fiab Ravenna presto porterà in Consiglio comunale. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha depositato nei giorni scorsi all’Ufficio protocollo dell’Urp del Comune di Ravenna la petizione per chiedere il completamento della pubblica illuminazione lungo una delle più frequentate piste ciclabili del territorio. Il primo firmatario Nevio Senni, vicepresidente di Fiab Ravenna, spiega: "Illuminare la pista è un modo per favorire la mobilità dolce tra cittadini e turisti, che spesso, d’estate, vanno al mare in bici, tornano prima che faccia buio, per poi prendere la macchina e ritornare ancora una volta nei lidi per la cena o per le feste in spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
