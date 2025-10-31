La Ciambella Addormentata… nel forno! | la fiaba si fa dolce a Casa Gianduja

L’8 e 9 novembre, la magia delle fiabe e il profumo dei dolci invadono Casa Gianduja con “La Ciambella Addormentata. nel forno!”, spettacolo di teatro d’attore e di pupazzi firmato NATA Teatro, scritto e diretto da Lorenzo Bachini, con Cinzia Corazzesi e Mirco Sassoli. All’interno della stagione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La Ciambella Addormentata...nel forno! a Casa Gianduja - , spettacolo di teatro d’attore e pupazzi firmato NATA Teatro, scritto e diretto ... mentelocale.it scrive

Briciole di fiabe, due spettacoli all'Anfiteatro - Il teatro per bambini propone domenica 25 luglio 'Clown spaventati panettieri' e il 30 luglio 'La ciambella addormentata nel forno" Arezzo, 23 luglio 2021 - Riporta lanazione.it

La ciambella addormentata…nel forno - Raccontare una storia è un po’ come cucinare: ci vogliono fantasia e passione, esperienza e creatività; ma soprattutto, ci vogliono gli “ingredienti” giusti: cose sane e genuine, perché le storie, ... Lo riporta ecodibergamo.it