La chiesa del Suffragio ricorda Roberto Pistolesi l' architetto forlivese che ne curò il restauro

Sabato 1 novembre, al termine della messa delle 9.45, nella chiesa del Suffragio in corso della Repubblica sarà scoperta una targa in memoria dell’architetto Roberto Pistolesi (1960-2020), che tra il 2002 e il 2007 curò il restauro integrale dell’edificio sacro.Leggi le notizie di ForlìToday su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

