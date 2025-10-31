La Cbf Balducci demolisce San Giovanni Tre punti d’oro nella sfida tra neopromosse
CBF BALDUCCI 3 OMAG-MT SAN GIOVANNI 0 CBF BALDUCCI: Clothier 6, Bonelli 3, Kokkonen 16, Mazzon 7, Decortes 9, Kockarevic 16, Caforio (l), Bresciani, Piomboni, Sismondi, Ne. Batte, Ornoch, Crawford, Capodacqua (l). All. Lionetti. OMAG-MT SAN GIOVANNI: Bracchi 11, Parini, Ortolani 5, Piovesan 4, Caruso 7, Straube, Tellone (l), Nicolini 3, Brancher 12, Nardo 4, Cecchetto, Meliffi. Ne. Kochurna, Panettoni. All. Bellano. Arbitri: Rossi di Sanremo, Curto di Gorizia. Parziali: 25-23 25-20 25-18. Note: Mvp Kockarevic. Non è una partita decisiva in chiave salvezza, ma sicuramente un match importantissimo e la CBF Balducci si assicura 3 punti d’oro (prima vittoria per 3-0) contro un’altra neopromossa, la Omag-MT San Giovanni in Marignano, fanalino di coda dell’A1 con zero punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
