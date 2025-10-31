La Cassazione assolve la toga contraria ai dogmi sanitari presa di mira da Renzi e i suoi

Nel 2023 il giudice Susanna Zanda rigetta alcune querele dell’ex premier: solo allora il Csm la punisce per aver reintegrato una psicologa sospesa nel 2022. Lunedì l’assoluzione. 🔗 Leggi su Laverita.info

