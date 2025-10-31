La Cassazione accoglie il ricorso di Dassilva per la scarcerazione | si torna al Riesame
Rimini, 31 ottobre 2025 - E’ più di un anno e mezzo che Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l ’ omicidio di Pierina Paganelli, osserva il mondo da dietro le sbarre del carcere di Rimini. Un anno e mezzo che il vicino di casa della donna uccisa in via del Ciclamino 31 con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, combatte una battaglia giudiziaria per la propria libertà. Rimini 20-10-2025 - Udienza omicidio Pierina Paganelli. Dassilva, Lunedei, Paci, Valeria Guidi, Fabbri, Giuliano famigliari. Â© Manuel Migliorini Adriapress. Nello specifico contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ormai il 16 luglio del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Il Riesame accoglie la tesi della difesa dopo la decisione della Corte di Cassazione. La ragione risiede nelle problematiche familiari del 29enne che, la mattina del 2 marzo 2024, aprì il fuoco contro Antonio Amin Afendi. - facebook.com Vai su Facebook
Operazione Maestrale-Carthago, la Cassazione accoglie il ricorso nell’interesse di Roberta Bonavita - X Vai su X
Cassazione accoglie ricorso dei legali di Dassilva: Riesame dovrà rivalutare la scarcerazione - La precedente decisione del Tribunale del Riesame, che confermava la custodia cautelare dell'indagato per la morte di Pierina Paganelli, è stata annullata ... Segnala altarimini.it
Scarcerazione Dassilva, la Cassazione rimanda al Riesame. Soddisfatti i legali - La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai legali di Louis Dassilva ed ha rinviato al Riesame di Bologna la vicenda per ulteriore analisi sulla richiesta di scarcerazione presentata. Come scrive newsrimini.it
Omicidio Paganelli, a breve decisione sulla scarcerazione di Dassilva - Si attende già da domani (venerdì 30 ottobre) la decisione della Corte di Cassazione sulla scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto ... Segnala altarimini.it