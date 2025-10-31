La riapertura al transito del nuovo ponte lungo la Sp38 Cardinala sul fiume Idice e della stessa strada provinciale avverrà tra il 10 e il 15 novembre, al termine delle procedure di collaudo. Lo hanno detto il presidente della Provincia, Daniele Garuti, e l’ingegnere capo Luca Capozzi, nel corso dell’assemblea pubblica riunita all’ostello di Campotto, la quarta da gennaio, presente il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. L’annuncio ha incontrato la delusione di cittadine e cittadini di Campotto, per lo sforamento dei tempi rispetto alle precedenti previsioni di apertura a metà ottobre scorso. Un ritardo – è stato spiegato – principalmente dovuto a un’indagine tecnica per testare la situazione della frana lungo il tratto della Cardinala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cardinala riapre in ritardo: "Una frana ci preoccupa"