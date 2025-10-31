La Campagna Vaccinale più sieri a tutti per tutto è un tour per le regioni sponsorizzato in modo non condizionante

Siamo alla spettacolarizzazione invasiva: figure ambigue, esperti, comunicatori con la siringa davanti a bambini, vecchi, gente suggestionabile. O così almeno sperano. Chi paga? I soliti, però "non condizionano". Il sassofonista napoletano James Senese è morto dopo un mese di agonia non si ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Campagna Vaccinale (più sieri a tutti per tutto) è un tour per le regioni sponsorizzato "in modo non condizionante"

