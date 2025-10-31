La burocrazia causa il 50% dei motivi di tensione tra docenti e Dirigenti scolastici Lo studio
Tra i diversi ambiti relazionali esplorati all’interno del questionario rivolto ai docenti, quello con la dirigenza scolastica presenta una configurazione peculiare. Secondo le risposte raccolte nel Report del Questionario – L’insostenibile leggerezza delle relazioni (basato su un campione di 379 insegnanti piemontesi relativamente a quale fosse l’ambito relazionale più complesso all’interno della scuola), il 24,2% dei partecipanti dichiara di non avere alcuna difficoltà nel rapporto con la propria dirigenza, una percentuale che supera quella riscontrata nelle relazioni con colleghi e famiglie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
