La bufala su Don Ciotti attivista gay finanziato dai Rockefeller o dai Rothschild

Negli ultimi giorni è tornato a circolare su Facebook un post che mostra Papa Francesco mentre tiene per mano don Luigi Ciotti, accompagnato da una didascalia che lo descrive come “un attivista gay finanziato dai Rockefeller, o dai Rothschild a seconda delle narrazioni, per espandere il movimento LGBT e realizzare il Nuovo Ordine Mondiale”. L’immagine, condivisa principalmente da reti spagnole e portoghesi e smentita in precedenza, è tornata a circolare anche in Italia. Per chi ha fretta. La foto utilizzata nel post è autentica: risale al 21 marzo 2014 e mostra Papa Francesco e don Luigi Ciotti durante una veglia per le vittime innocenti delle mafie a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

