La bufala dell’Erba di San Giovanni contro il 5G
Dobbiamo occuparci di una nuova condivisione Facebook di Rosario Marciano. Torniamo a parlare di medicine alternative, più precisamente delle fantomatiche proprietà dell’ Iperico ( Hypericum perforatum ), una pianta officinale nota anche come Erba di San Giovanni. Secondo Marcianò sarebbe un rimedio contro i danni dei campi elettromagnetici «e in particolare il 5G », nei confronti del sistema immunitario. Secondo la narrazione queste radiazioni, pur essendo non ionizzanti, avrebbero un effetto sull’inibizione dell’enzima calcineurina. Quindi si linka uno studio della rivista Medical Hypotheses. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Ogni giorno puoi trovare ProntoCuoci sempre diversi La nostra FILIERA PASCALE®? è caratterizzata da allevamenti non intensivi i cui animali sono alimentati con cereali, leguminose ed erba medica di produzione aziendali. ?Info e prenotazioni in dire - facebook.com Vai su Facebook
La bufala dell’Erba di San Giovanni contro il 5G - L’Iperico, noto anche come Erba di San Giovanni (Hypericum perforatum), è una pianta officinale con una lunga storia di utilizzo nella medicina tradizionale. msn.com scrive
La bufala della morte di Giovanni Allevi circola sul web, ma lui ci ride sopra: «Sono sicuramente vivo» - Ed è lo stesso grande musicista marchigiano a smentirla con un po' di sarcasmo: "Sono sicuramente ... Secondo corriereadriatico.it
La bufala sulla morte di Giovanni Allevi, il maestro smentisce: “Sono sicuramente vivo” - "Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con ... Riporta ilrestodelcarlino.it