La bufala del tunnel segreto dal Vaticano con 43 quadrilioni di dollari in oro

Negli ultimi giorni, sui social è riemersa una vecchia narrazione, che racconta di un tunnel lunghissimo e profondissimo, scavato sotto il suolo del Vaticano nascondendo un tesoro di oro del valore di 43 milioni di miliardi di dollari, confiscato grazie all’intervento dei “caschi bianchi” e trasportato via 650 aerei militari. La nuova versione della fake news collegherebbe i l Vaticano fino all’isola di Maui nelle Hawaii; in passato la storia parlava invece di un tunnel verso Gerusalemme. Ma dietro le immagini di lingotti d’oro accatastati e tunnel senza fine, si nasconde una catena di affermazioni sensazionalistiche e prive di fondamento scientifico. 🔗 Leggi su Open.online