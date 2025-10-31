La Brianza si mette in maschera Halloween fra giochi brividi e balli

Spettacoli di fuoco, serate di musica da ballare, avventure magiche da vivere insieme a una strega all’interno del Parco di Monza, tra giochi e prove d’ingegno. E poi show di magia, laboratori creativi, letture e racconti paurosi, oltre a una festa a tema in piazza con le associazioni sportive. La Brianza si mette in maschera per Halloween, tra costumi orrorifici e tanto divertimento, per adulti e bambini. Sarà una lunga giornata di iniziative dedicate alla notte di Ognissanti quella di oggi, già dal pomeriggio e fino a sera, in diverse città e paesi del territorio. A Giussano Pro Loco e Comune organizzano in piazza Roma, dalle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Brianza si mette in maschera. Halloween fra giochi, brividi e balli

Scopri altri approfondimenti

https://www.mbnews.it/2025/10/semi-di-bene-la-solidarieta-mette-radici-in-brianza-premiate-quattro-realta-del-territorio/ - facebook.com Vai su Facebook

La Brianza si mette in maschera. Halloween fra giochi, brividi e balli - Tante le iniziative per grandi e piccini, spettacoli di fuoco, avventure magiche e laboratori creativi. Riporta ilgiorno.it

Brianza da brividi: 8 idee per vivere la notte di Halloween - Feste, spettacoli, street food e musica: cosa fare ad Halloween a Monza e Brianza, tra eventi per famiglie e serate da paura ... Secondo monza-news.it

Halloween, blitz in Brianza: ecco perché migliaia di articoli sono stati ritirati dai negozi - La Guardia di Finanza sequestra oltre 155mila articoli a Seregno: maschere, giochi e decorazioni privi di marchio CE. Segnala monza-news.it