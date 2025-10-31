La Biblioteca Città di Arezzo celebra la Giornata della gentilezza
Il 13 novembre si celebra la “Giornata mondiale della Gentilezza” che rappresenta l’occasione per promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni propri e degli altri.Per il quarto anno la Biblioteca Città di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
