La Bce ferma i tassi al 2% cosa cambia per chi ha un mutuo o pensa di chiederlo

Per la terza volta consecutiva la Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse: 2% sui depositi, 2,15% sui rifinanziamenti principali e 2,40% su quelli marginali. La decisione, annunciata al termine della riunione del Consiglio direttivo a Firenze, segna una fase di pausa dopo otto tagli in un anno e sancisce, di fatto, la fine della serie di ribassi iniziata nel 2024. E come sempre ha effetti diretti sul mercato dei mutui. La Bce lascia i tassi invariati al 2%. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che l’obiettivo resta quello di garantire la stabilità dei prezzi, con un’ inflazione vicina ma leggermente sopra il target del 2%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

