La Basilica di Norcia torna a splendere | Abbiamo ricucito la pietra spezzata

La facciata, quella che è rimasta sempre lì, simbolo della resistenza della comunità di Norcia, si è trasformata in una tela bianca dove proiettare un gioco di luci ed effetti per raccontare il santo a cui la basilica è dedicata, Benedetto, patrono d’Europa. Esattamente il 30 ottobre, ieri, la basilica ha riaperto le porte. Finita la proiezione, l’applauso della piazza ha sottolineato il momento non solo simbolico. Prima visita in anteprima, da oggi la fruizione torna ad essere normale. Un intervento di ricostruzione da 15 milioni di euro. " Norcia si riappropria di sé stessa senza nascondere le sue cicatrici, ciò che è stato l’impatto del sisma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

