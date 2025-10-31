La Basilica di Norcia torna a splendere | Abbiamo ricucito la pietra spezzata
La facciata, quella che è rimasta sempre lì, simbolo della resistenza della comunità di Norcia, si è trasformata in una tela bianca dove proiettare un gioco di luci ed effetti per raccontare il santo a cui la basilica è dedicata, Benedetto, patrono d’Europa. Esattamente il 30 ottobre, ieri, la basilica ha riaperto le porte. Finita la proiezione, l’applauso della piazza ha sottolineato il momento non solo simbolico. Prima visita in anteprima, da oggi la fruizione torna ad essere normale. Un intervento di ricostruzione da 15 milioni di euro. " Norcia si riappropria di sé stessa senza nascondere le sue cicatrici, ciò che è stato l’impatto del sisma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
A 9 anni dal #terremoto del 2016 a #Norcia riaperto la basilica di San Benedetto - facebook.com Vai su Facebook
Norcia, Giuli: Basilica di San Benedetto ritorna punto di riferimento per l’Italia @MiC_Italia @ALES_SpA @eni @guidocastelli65 #norcia @RegioneUmbria - X Vai su X
Nevi, con Basilica Norcia l'Umbria che rialza la testa - Oggi la Basilica di San Benedetto, simbolo della città e della rinascita di un intero territorio, torna a splendere dopo un ... ansa.it scrive
Sisma 2016: Nevi (FI), a 9 anni da terremoto oggi basilica Norcia torna a splendere - Nove anni fa il terremoto colpì duramente Norcia e tutto il centro Italia, ma "oggi la Basilica di San Benedetto, simbolo della città ... Si legge su agenzianova.com
Norcia rinasce dalle macerie: la Basilica di San Benedetto pronta a riaprire il 30 ottobre dopo nove anni dal terremoto - Il simbolo della città umbra torna a splendere, portando con sé scoperte inedite e un messaggio di speranza collettiva ... Lo riporta corrieredellumbria.it