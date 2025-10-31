la ballata di un piccolo giocatore ha un final dark a cui segue un ballo scatenato ecco come si spiegano entrambi

La ballata di un piccolo giocatore, che ha per protagonista Colin Farrell, è un film che porta in sé tracce di diversi generi. Ha mistero, un tocco di black comedy, tensione psicologica. La storia è quella di Lord Doyle, un high roller, ovvero una di quei ludodipendenti che scommettono migliaia di dollari in una sola notte. La sua fortuna è alterna, ma poi si esaurisce. inaspettatamente. Lord Doyle vive a Macao, capitale mondiale del gioco d'azzardo, una città che assomiglia a Las Vegas con gli steroidi, convinto che con una sola grande vincita possa cambiare per sempre la sua vita. Galleggia nella sua illusione, ma arriva il giorno in cui si trova a fare i conti con la realtà: rischia troppo e si ritrova un debito milionario e ha solo 3 giorni per saldarlo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

