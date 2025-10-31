La 24enne Miriam Oliviero scomparsa da quattro giorni a Siena | l’ultima traccia in piazza del Campo
I genitori l’hanno vista l’ultima volta martedì 28 ottobre, quando non è rincasata per cena. Vanno avanti da tre giorni le ricerche di Miriam Oliviero, 24enne residente a Monteroni d’Arbia (Siena) dove lavora alla biblioteca comunale. L’ultimo contatto risale alle 13:30 di martedì, quando la ragazza aveva chiesto alla madre e al padre come comportarsi in caso di ritardo al lavoro. In biblioteca, però, non è mai arrivata e nessuno è più riuscito a contattarla. “Non aveva più un centesimo, quindi se si è allontanata lo ha fatto senza mezzi propri o con qualcuno “, spiegano i genitori. “Forse ha incontrato una persona che, approfittando della sua fragilità, l’ha convinta a fare qualcosa contro la sua volontà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
