Koulibaly rivela | Con Sarri fuoco e acqua litigavamo tutto il tempo All’inizio io non capivo cosa volesse Poi ho capito quanto mi apprezzasse

Koulibaly rivela un retroscena sul rapporto con Sarri ai tempi del Napoli. Il difensore dell’Al Hilal ha commentato così in un podcast il loro rapporto Kalidou Koulibaly resterà per sempre una delle icone del Napoli moderno. In azzurro ha scritto pagine indimenticabili, conquistando l’amore dei tifosi e diventando un simbolo di leadership e determinazione. Oggi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Koulibaly rivela: «Con Sarri fuoco e acqua, litigavamo tutto il tempo. All’inizio io non capivo cosa volesse. Poi ho capito quanto mi apprezzasse»

Argomenti simili trattati di recente

Koulibaly rivela: "Lo United offrì 100 milioni! Ancelotti bloccò l'affare, il motivo" - X Vai su X

“Gli chiesi: resti o vai via? Mi disse: no, no… ci vediamo”. Poi la delusione, la rivelazione dell'ex difensore del Napoli che con Higuain ha condiviso tanto - facebook.com Vai su Facebook

Koulibaly: “Io e Sarri litigavamo sempre, più volte mi hanno dovuto trattenere!” - Kalidou Koulibaly ha raccontato diversi aneddoti del suo periodo azzurro, tra cui il rapporto con Maurizio Sarri, nel podcast ... Come scrive tuttonapoli.net

Koulibaly: "A Napoli piangi due volte. Ancelotti mi trattenne in pigiama, con Sarri fuoco e acqua" - Il senegalese torna a parlare degli anni in azzurro, tra aneddoti e nostalgie: dal legame con Ancelotti e Sarri al rapporto con la città ... Riporta msn.com